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Лука Дончич повторил достижение Леброна Джеймса

Баскетбол

Первые рекорды не заставили себя долго ждать

Лука Дончич повторил достижение Леброна Джеймса

Фото: Sportskeeda

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Словенский разыгрывающий "Лейкерс" Лука Дончич за половину матча с "Нью-Орлеаном", где его команда одержала победу со счётом 136:115, смог набрать 20 очков, сделать пять подборов и девять результативных передач, чем повторил рекорд своего легендарного одноклубника Леброна Джейса.

Стоит отметить, что в этой встрече 40-летний Леброн Джеймс набрал 50 000-е очко за карьеру с учётом регулярки и плей-офф НБА. Отметим, что "Лейкерс" выдали серию из семи побед подряд в НБА.

В следующем матче "Лейкерс" дома встретятся с "Нью-Йорк Никс" 7 марта, а "Нью-Орлеан" в этот же день сыграет на своей площадке с "Хьюстон Рокетс".

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