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Лука Дончич повторил достижение Леброна Джеймса
Первые рекорды не заставили себя долго ждать
Фото: Sportskeeda
Словенский разыгрывающий "Лейкерс" Лука Дончич за половину матча с "Нью-Орлеаном", где его команда одержала победу со счётом 136:115, смог набрать 20 очков, сделать пять подборов и девять результативных передач, чем повторил рекорд своего легендарного одноклубника Леброна Джейса.
Стоит отметить, что в этой встрече 40-летний Леброн Джеймс набрал 50 000-е очко за карьеру с учётом регулярки и плей-офф НБА. Отметим, что "Лейкерс" выдали серию из семи побед подряд в НБА.
В следующем матче "Лейкерс" дома встретятся с "Нью-Йорк Никс" 7 марта, а "Нью-Орлеан" в этот же день сыграет на своей площадке с "Хьюстон Рокетс".
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