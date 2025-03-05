Лука Дончич оформил историческое достижение в Лейкерс

26-летний словенский защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, выступающий за команду "Лос-Анджелес Лейкерс", оформил историческое достижение в матче с "Нью-Орлеаном", где "озёрники" одержали победу со счётом 136:115.

Дончич закончил этот матч, набрав 30 очков, а также сделав 15 результативных передач. Кроме того, на счету Дончича шесть оформленных трёхочковых. Эти показатели стали рекордными в истории "Лейкерс".

Стоит отметить, что по ходу этого же матча свой очередной рекорд установил и звёздный игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс, набравший своё 50 000-е очко за карьеру.