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Победный трехочковый Уолтера – лучший момент тура НБА. Видео
Супер бросок
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый защитник "Торонто" Джакобе Волтера в победном матче против "Орландо".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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