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НБА. Бостон побеждает Портленд, Детройт уступает Клипперс
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 5 на 6 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" - "Портленд" - 128:118 (31:26, 35:29, 36:27, 26:36)
"Шарлотт" - "Миннесота" - 110:125 (28:39, 30:26, 25:32, 27:28)
"Вашингтон" - "Юта" - 125:122 (32:32, 30:23, 34:36, 29:31)
"Кливленд" – "Маями" – 112:107 (36:32, 27:27, 23:23, 26:25)
"Милуоки" - "Даллас" - 137:107 (43:30, 29:23, 34:26, 31:28)
"Денвер" - "Сакраменто" - 116:110 (29:42, 26:23, 29:28, 32:17)
"Мемфис" - "Оклахома" - 103:120 (28:30, 27:31, 23:30, 25:29)
"Клипперс" - "Детройт" - 123:115 (32:26, 25:31, 34:32, 32:26)
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