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Двухочковый Вада – лучший момент тура НБА. Видео
Шикарная передача
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 5 на 6 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – двухочковый форварда "Кливленд" Дина Вада в победном матче против "Маями". Стоит отметить в комбинации шикарную передачу защитника команды Донована Митчелла.
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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