Двухочковый Вада – лучший момент тура НБА. Видео

В ночь с 5 на 6 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей

Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – двухочковый форварда "Кливленд" Дина Вада в победном матче против "Маями". Стоит отметить в комбинации шикарную передачу защитника команды Донована Митчелла.