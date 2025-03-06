Шестой в истории. Игрок Милуоки Бакс достиг отметки в шесть тысяч очков

Греческий тяжёлый форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо стал шестым самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому в ходе карьеры в регулярных сезонах североамериканской лиги удалось набрать 20 тысяч очков.

В сегодняшнем матче с "Даллас Маверикс" (137:110) греческий атлет набрал 32 очка. Благодаря этому ему удалось покорить порог в 20 тысяч очков. На момент достижения этой отметки Яннису было 30 лет и 89 дней.

Обходят Адетокунбо в этом показателе следующие игроки: Леброн Джеймс (28 лет и 17 дней), Кевин Дюрант (29 лет и 103 дня), Коби Брайант (29 лет и 122 дня), Уилт Чемберлен (29 лет и 134 дня), а также Майкл Джордан (29 лет и 326 дней).