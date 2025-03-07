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НБА. Чикаго побеждает Орландо, Индиана уступает Атланте

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Чикаго побеждает Орландо, Индиана уступает Атланте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Чикаго" - 123:125 (35:33, 31:36, 35:27, 22:29)

"Атланта" - "Индиана" - 124:118 (21:31, 35:32, 30:31, 38:24)

"Бостон" - "Филадельфия" - 123:105 (35:24, 29:22, 33:33, 26:26)

"Бруклин" - "Голден Стейт" - 119:121 (35:15, 25:40, 29:31, 30:35)

"Новый Орлеан" - "Хьюстон" - 97:109 (34:31, 25:25, 15:33, 23:20)

"Лейкерс" - "Нью-Йорк" - 113:109 после OT (31:27, 20:33, 25:24, 23:15, 14:10)

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