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Леброн вышел на третье место в истории НБА по количеству побед
Есть возможность установить еще один рекорд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс вышел на третье место в истории НБА по количеству одержанных побед.
Так, после матча его коллектива против "Нью-Йорк" в активе баскетболиста теперь 1002 победы. Он обошел легендарного бигмена "Сан-Антонио Спурс" Тима Данкана, у которого 1001 выигранный матч.
На втором месте сейчас еще одна легенда, игрок "Бостона" Роберт Пэриш (1014). Для достижения его показателя Леброну хватит текущего сезона, а чтобы превзойти результат Карима Абдул-Джаббара (1074 победы) форварду "Лейкерс" понадобится еще минимум один сезон.
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