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Дончичу покорилось ещё одно достижение в Лейкерс

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Озерники не зря обменяли игрока

Дончичу покорилось ещё одно достижение в Лейкерс

Фото: Sporting News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич стал автором достижения, которое среди всех игроков в истории "Лос-Анджелес Лейкерс" покорялось лишь лёгкому форварду Леброну Джеймсу.

По информации статистического сервиса StatMamba, Дончич и Леброн – единственные игроки в истории калифорнийской команды, которые в своих первых 10 матчах за клуб достигли отметки в 200 очков, 50 подборов и 50 результативных передач.

Дончич стал игроком "Лос-Анджелеса" в результате обмена калифорнийского клуба с "Далласом". В "Маверикс" по условиям сделки отправился форвард Энтони Дэвис.

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Лука Дончич Лос-Анджелес Лейкерс
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