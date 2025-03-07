Дончичу покорилось ещё одно достижение в Лейкерс

26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич стал автором достижения, которое среди всех игроков в истории "Лос-Анджелес Лейкерс" покорялось лишь лёгкому форварду Леброну Джеймсу.

По информации статистического сервиса StatMamba, Дончич и Леброн – единственные игроки в истории калифорнийской команды, которые в своих первых 10 матчах за клуб достигли отметки в 200 очков, 50 подборов и 50 результативных передач.

Дончич стал игроком "Лос-Анджелеса" в результате обмена калифорнийского клуба с "Далласом". В "Маверикс" по условиям сделки отправился форвард Энтони Дэвис.