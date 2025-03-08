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НБА. Мемфис побеждает Даллас, Юта уступает Торонто
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Кливленд" - 117:118 (27:27, 25:36, 31:24, 34:31)
"Даллас" - "Мемфис" - 111:122 (31:22, 22:28, 41:39, 17:33)
"Торонто" – "Юта" - 118:109 (28:27, 29:19, 35:32, 26:31)
"Маями" – "Миннесота" - 104:106 (25:33, 27:19, 28:28, 24:26)
"Оклахома" - "Портленд" - 107:89 (29:24, 34:21, 17:28, 27:16)
"Денвер" - "Финикс" - 149:141 после OT (37:28, 31:28, 34:35, 23:34, 24:16)
"Сакраменто" - "Сан-Антонио" - 127:109 (20:26, 36:16, 39:34, 32:33)
"Клипперс" - "Нью-Йорк" - 105:95 (31:25, 29:29, 19:24, 26:17)
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