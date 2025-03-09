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НБА. Шарлотт побеждает Бруклин, Маями уступают Чикаго
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Бруклин" - 105:102 (26:28, 17:30, 33:24, 29:20)
"Хьюстон" - "Новый Орлеан" - 146:117 (39:28, 35:30, 35:25, 37:34)
"Атланта" - "Индиана" - 120:118 (39:19, 30:33, 26:36, 25:30)
"Торонто" – "Вашингтон" - 117:118 (39:33, 26:36, 24:26, 28:23)
"Маями" – "Чикаго" - 109:114 (36:24, 19:24, 34:30, 20:36)
"Милуоки" – "Орландо" - 109:111 (20:34, 27:26, 29:30, 33:21)
"Бостон" - "Лейкерс" - 111:101 (33:33, 25:21, 29:13, 24:34)
"Голден Стейт" - "Детройт" - 115:110 (22:20, 29:34, 33:33, 31:23)
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