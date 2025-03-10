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НБА. Мемфис побеждает Нью-Орлеан, Милуоки уступает Кливленду
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Новый Орлеан" - "Мемфис" - 104:107 (27:26, 37:31, 15:32, 25:18)
"Филадельфия" - "Юта" - 126:122 (27:32, 38:26, 36:25, 25:39)
"Миннесота" - "Сан-Антонио" - 141:124 (37:29, 31:31, 41:34, 32:30)
"Милуоки" – "Кливленд" - 100:112 (32:34, 20:28, 25:22, 23:28)
"Портленд" - "Детройт" - 112:119 (28:31, 30:33, 28:33, 26:22)
"Клипперс" – "Сакраменто" - 111:110 после ОТ (20:23, 31:26, 21:26, 25:22, 14:13)
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