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НБА. Мемфис побеждает Нью-Орлеан, Милуоки уступает Кливленду

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Мемфис побеждает Нью-Орлеан, Милуоки уступает Кливленду

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Новый Орлеан" - "Мемфис" - 104:107 (27:26, 37:31, 15:32, 25:18)

"Филадельфия" - "Юта" - 126:122 (27:32, 38:26, 36:25, 25:39)

"Миннесота" - "Сан-Антонио" - 141:124 (37:29, 31:31, 41:34, 32:30)

"Милуоки" – "Кливленд" - 100:112 (32:34, 20:28, 25:22, 23:28)

"Портленд" - "Детройт" - 112:119 (28:31, 30:33, 28:33, 26:22)

"Клипперс" – "Сакраменто" - 111:110 после ОТ (20:23, 31:26, 21:26, 25:22, 14:13)

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