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Победный двухочковый Леонарда – лучший момент тура НБА. Видео
Очень вовремя
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий двухочковый форварда "Клипперс" Кавай Леонарда в победном матче против "Сакраменто".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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