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Леброн Джеймс: В этой лиге мы можем конкурировать с кем угодно

Баскетбол

Форвард высказался о предстоящем матче с Бостоном

Леброн Джеймс: В этой лиге мы можем конкурировать с кем угодно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о шансах команды победить "Бостон Селтикс" в финале НБА.

"В этой лиге мы можем конкурировать с кем угодно. Это действующий чемпион, и парни там уже давно играют вместе. У них отличная "химия", и они знают, чего хотят. Но мы сделали приобретение, за счёт которого собираемся извлечь выгоду", — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

Напомним, недавно "Бостон" и "Лос-Анджелес" встречались друг с другом. Победу со счётом 111:101 одержали "Селтикс".

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ЛеБрон Джеймс
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