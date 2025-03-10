Леброн Джеймс: В этой лиге мы можем конкурировать с кем угодно

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о шансах команды победить "Бостон Селтикс" в финале НБА.

"В этой лиге мы можем конкурировать с кем угодно. Это действующий чемпион, и парни там уже давно играют вместе. У них отличная "химия", и они знают, чего хотят. Но мы сделали приобретение, за счёт которого собираемся извлечь выгоду", — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

Напомним, недавно "Бостон" и "Лос-Анджелес" встречались друг с другом. Победу со счётом 111:101 одержали "Селтикс".