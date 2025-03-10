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Леброн Джеймс: В этой лиге мы можем конкурировать с кем угодно
Форвард высказался о предстоящем матче с Бостоном
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о шансах команды победить "Бостон Селтикс" в финале НБА.
"В этой лиге мы можем конкурировать с кем угодно. Это действующий чемпион, и парни там уже давно играют вместе. У них отличная "химия", и они знают, чего хотят. Но мы сделали приобретение, за счёт которого собираемся извлечь выгоду", — сказал Джеймс во время общения со СМИ.
Напомним, недавно "Бостон" и "Лос-Анджелес" встречались друг с другом. Победу со счётом 111:101 одержали "Селтикс".
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