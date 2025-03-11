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НБА. Филадельфия побеждает Атланту, Юта уступает Бостону
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Филадельфия" - 132:123 (33:31, 33:26, 31:23, 35:43)
"Бостон" - "Юта" - 114:108 (25:24, 28:23, 37:22, 24:39)
"Бруклин" - "Лейкерс" - 111:108 (16:28, 32:19, 33:32, 30:29)
"Торонто" - "Вашингтон" - 119:104 (33:33, 26:27, 34:19, 26:25)
"Маями" - "Шарлотт" - 102:105 (34:21, 24:31, 19:21, 25:32)
"Чикаго" – "Индиана" - 121:103 (27:27, 40:21, 27:25, 27:30)
"Мемфис" - "Финикс" - 120:118 (26:34, 31:25, 38:31, 25:28)
"Хьюстон" - "Орландо" - 97:84 (23:19, 28:27, 24:16, 22:22)
"Оклахома" - "Денвер" - 127:140 (32:34, 41:33, 26:34, 28:39)
"Сан-Антонио" - "Даллас" - 129:133 (34:28, 29:32, 38:41, 28:32)
"Голден Стейт" - "Портленд" - 130:120 (35:27, 33:22, 34:43, 28:28)
"Сакраменто" - "Нью-Йорк" - 104:133 (22:37, 29:29, 26:37, 27:30)
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