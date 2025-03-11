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Лука Дончич раскритиковал судейство после поражения Лейкерс в матче с Бостоном
Баскетболист недоволен работой судей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Словенский разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич после матча регулярного чемпионата НБА с "Бруклин Нетс" коснулся темы судейства.
Напомним, "Лейкерс" уступили со счётом 108:111.
"Два штрафных броска в первой половине? Не буду лгать, во многом это было несправедливо. Но, знаете, я просто должен продолжать играть. Что значит несправедливо? Я не собираюсь ничего говорить, но все видели игру, так что знают, что произошло", – сказал Дончич на пресс-конференции.
В матче с "Бруклином" Дончич набрал 22 очка, а также сделал 12 подборов и отдал 12 результативных передач.
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