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Лука Дончич раскритиковал судейство после поражения Лейкерс в матче с Бостоном

Баскетбол

Баскетболист недоволен работой судей

Лука Дончич раскритиковал судейство после поражения Лейкерс в матче с Бостоном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Словенский разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич после матча регулярного чемпионата НБА с "Бруклин Нетс" коснулся темы судейства.

Напомним, "Лейкерс" уступили со счётом 108:111.

"Два штрафных броска в первой половине? Не буду лгать, во многом это было несправедливо. Но, знаете, я просто должен продолжать играть. Что значит несправедливо? Я не собираюсь ничего говорить, но все видели игру, так что знают, что произошло", – сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с "Бруклином" Дончич набрал 22 очка, а также сделал 12 подборов и отдал 12 результативных передач.

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