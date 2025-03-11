Черкасские Мавпы уступили Запорожью в домашнем матче

Запорожье одержало победу над Черкасскими Мавпами со счетом 83:72 в регулярном чемпионате Суперлиги.

Запорожье начало агрессивнее эту игру, лучше играло на подборах, благодаря чему получало вторые шансы. Это позволило гостям выиграть вторую четверть 19:12 и повести +12 после половины игры.

В третьей четверти чуда не произошло и "Запорожье" уверенно удерживало преимущество 12-15 очков, а в начале четвертой уже "Черкасские Мавпы" начали метко бросать трехочковые и сократили отставание до 5 очков. Подопечные Валерия Плеханова сумели выровнять игру и довели дело до победы.

Черкасские Мавпы с показателем 12/12 теряют возможность вернуться на третью строчку турнирной таблицы, а Запорожье сравнивается по победам с Кривбассом перед очной завтрашней битвой за пятое место.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Запорожье 72:83 (16:21, 12:19, 19:20, 25:23)