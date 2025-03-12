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НБА. Детройт побеждает Вашингтон, Милуоки минимально уступает Индиане

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Детройт побеждает Вашингтон, Милуоки минимально уступает Индиане

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Вашингтон" - 123:103 (35:21, 31:28, 27:25, 30:29)

"Кливленд" - "Бруклин" - 109:104 (26:29, 24:34, 28:23, 31:18)

"Индиана" – "Милуоки" - 115:114 (32:28, 25:27, 31:33, 27:26)

"Новый Орлеан" - "Клипперс" - 127:120 (28:21, 33:30, 37:39, 29:30)

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