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Трехочковый Хелибертона – лучший момент тура НБА. Видео
Невероятный бросок
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый защитник "Индианы" Тайлиса Халибертона в победном матче против "Милуоки".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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