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Кривбасс уверенно обыграл Запорожье, благодаря мощному рывку в концовке матча
Невероятную игру показали команды
Фото: ФБУ
В среду, 12 марта, Кривбасс удержал победу над БК Запорожье и прервал пятиматчевую серию поражений в Суперлиге.
Хозяева лучше провели стартовую четверть и получил преимущество в 10 очков. Подопечные Валерия Плеханова начали второй период с рывка 9:1, но лидерами остались криворожане.
После большого перерыва баскетболисты Александра Вороны с минимальным счетом получили преимущество и с +6 ушли на последний отдых. Мощный рывок 16:0 вернул лидерство криворожанам, которые уверенно довели игру до победы. Такая игра позволила им выиграть сезонную серию между командами (3-1).
Напомним, накануне Кривбасс уступил чемпиону Украины Днепру, а БК Запорожье выиграл у хозяев площадки Черкасских Мавп.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Крибвас - Запорожье 78:66 (22:12, 14:20, 22:20, 20:14)
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