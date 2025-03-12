Кривбасс уверенно обыграл Запорожье, благодаря мощному рывку в концовке матча

В среду, 12 марта, Кривбасс удержал победу над БК Запорожье и прервал пятиматчевую серию поражений в Суперлиге.

Хозяева лучше провели стартовую четверть и получил преимущество в 10 очков. Подопечные Валерия Плеханова начали второй период с рывка 9:1, но лидерами остались криворожане.

После большого перерыва баскетболисты Александра Вороны с минимальным счетом получили преимущество и с +6 ушли на последний отдых. Мощный рывок 16:0 вернул лидерство криворожанам, которые уверенно довели игру до победы. Такая игра позволила им выиграть сезонную серию между командами (3-1).

Напомним, накануне Кривбасс уступил чемпиону Украины Днепру, а БК Запорожье выиграл у хозяев площадки Черкасских Мавп.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Крибвас - Запорожье 78:66 (22:12, 14:20, 22:20, 20:14)