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Владелеца Лейкерс: Не ожидала, что обмен Дончича будет иметь такое глобальное влияние

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Действительно, одно из лучших решений руководства

Владелеца Лейкерс: Не ожидала, что обмен Дончича будет иметь такое глобальное влияние

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс высказалась насчёт обмена 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса на 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича.

"Не ожидала, что этот обмен будет иметь такое глобальное влияние. То есть я понимала, что это станет большой историей в НБА, но Лука действительно мировая суперзвезда", — приводит слова Басс портал NBC Sports.

2 февраля стало известно, что "Лейкерс" и "Даллас" провели обмен, главными лицами которого стали Дэвис и Дончич.

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