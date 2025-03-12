Владелеца Лейкерс: Не ожидала, что обмен Дончича будет иметь такое глобальное влияние

Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс высказалась насчёт обмена 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса на 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича.

"Не ожидала, что этот обмен будет иметь такое глобальное влияние. То есть я понимала, что это станет большой историей в НБА, но Лука действительно мировая суперзвезда", — приводит слова Басс портал NBC Sports.

2 февраля стало известно, что "Лейкерс" и "Даллас" провели обмен, главными лицами которого стали Дэвис и Дончич.