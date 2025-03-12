Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владелеца Лейкерс: Не ожидала, что обмен Дончича будет иметь такое глобальное влияние
Действительно, одно из лучших решений руководства
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Джини Басс высказалась насчёт обмена 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса на 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луку Дончича.
"Не ожидала, что этот обмен будет иметь такое глобальное влияние. То есть я понимала, что это станет большой историей в НБА, но Лука действительно мировая суперзвезда", — приводит слова Басс портал NBC Sports.
2 февраля стало известно, что "Лейкерс" и "Даллас" провели обмен, главными лицами которого стали Дэвис и Дончич.
Популярное сейчас
- Командующего ОК Север Дмитрия Красильникова уволили с должности
- Часть украинских бригад вышла из Курской области - Forbes
- Пономаренко высказался о конфликте с Ванатом
- Данк Касла – лучший момент очередного тура НБА. Видео
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность