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НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Юта уступает Мемфис
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Атланта" – "Шарлотт" - 123:110 (30:29, 22:20, 37:29, 34:32)
"Бостон" - "Оклахома" - 112:118 (30:33, 30:30, 28:25, 24:30)
"Торонто" – "Филадельфия" - 118:105 (29:23, 40:32, 20:31, 29:19)
"Мемфис" - "Юта" - 122:115 (30:24, 34:26, 26:36, 32:29)
"Сан-Антонио" - "Даллас" - 126:116 (20:28, 44:34, 33:25, 29:29)
"Хьюстон" - "Финикс" - 111:104 (32:27, 25:25, 31:27, 23:25)
"Маями" - "Клипперс" - 104:119 (20:30, 32:27, 32:35, 20:27)
"Денвер" – "Миннесота" - 95:115 (26:34, 22:23, 27:32, 20:26)
"Портленд" - "Нью-Йорк" - 113:114 после OT (21:26, 25:22, 31:29, 29:29, 7:8)
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