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Победный трехочковый Бриджеса – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Точно в цель
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий трехочковый форвард "Нью-Йорк" Микела Бриджеса в победном матче против "Портленд".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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