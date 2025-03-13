Капитан женской сборной Украины и испанской Валенсии Алина Ягупова попала в список претенденток на звание MVP сезона в женской Евролиге.

Сайт ФИБА объявил пять номинаций по итогам сыгранной части турнира. Алина Ягупова попала в три номинации из пяти, в том числе символическая сборная сезона и звание лучшего игрока защитного плана.

В сезоне-2024/25 женской Евролиги Ягупова в среднем проводит на площадке 29.8 минут на площадке, набирая 11.9 очка, 3.4 подбора, 3.9 передач.