Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алина Ягупова попала в список претенденток на звание MVP сезона в женской Евролиге
Украинская баскетболистка проводит неплохой сезон
Фото: Getty Images
Капитан женской сборной Украины и испанской Валенсии Алина Ягупова попала в список претенденток на звание MVP сезона в женской Евролиге.
Сайт ФИБА объявил пять номинаций по итогам сыгранной части турнира. Алина Ягупова попала в три номинации из пяти, в том числе символическая сборная сезона и звание лучшего игрока защитного плана.
В сезоне-2024/25 женской Евролиги Ягупова в среднем проводит на площадке 29.8 минут на площадке, набирая 11.9 очка, 3.4 подбора, 3.9 передач.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "У него есть такие амбиции", - Цыганык назвал тренера, который может принять сборную Украины после Реброва
- Россия изложила свои максималистские требования относительно мирного урегулирования войны, - WP
- Зеленский: Россия стремится продолжать войну. Надеемся на давление США
- Победный трехочковый Бриджеса – лучший момент очередного тура НБА. Видео
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн