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Алина Ягупова попала в список претенденток на звание MVP сезона в женской Евролиге

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Алина Ягупова попала в список претенденток на звание MVP сезона в женской Евролиге

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины и испанской Валенсии Алина Ягупова попала в список претенденток на звание MVP сезона в женской Евролиге.

Сайт ФИБА объявил пять номинаций по итогам сыгранной части турнира. Алина Ягупова попала в три номинации из пяти, в том числе символическая сборная сезона и звание лучшего игрока защитного плана.

В сезоне-2024/25 женской Евролиги Ягупова в среднем проводит на площадке 29.8 минут на площадке, набирая 11.9 очка, 3.4 подбора, 3.9 передач.

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Алина Ягупова
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