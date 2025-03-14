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НБА. Вашингтон побеждает Детройт, Лейкерс уступает Милуоки

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Детройт, Лейкерс уступает Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Вашингтон" - 125:129 (31:31, 31:38, 39:27, 24:33)

"Милуоки" – "Лейкерс" - 126:106 (33:29, 38:34, 31:19, 24:24)

"Чикаго" - "Бруклин" - 116:110 (31:30, 31:35, 20:27, 34:18)

"Новый Орлеан" - "Орландо" - 93:113 (23:32, 15:36, 27:20, 28:25)

"Голден Стейт" - "Сакраменто" - 130:104 (30:18, 31:33, 35:32, 34:21)

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