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Данк Бузелиса – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Прекрасный проход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Чикаго" Маташа Бузелиса в победном матче против "Бруклина".
ТОП-5 лучших моментов тура НБА:
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