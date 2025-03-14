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Карри установил исторический рекорд НБА
Просто невероятный показатель
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Игрок команды "Голден Стейт" Стеф Карри установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает ESPN.
Спортсмен стал первым в истории чемпионата, кому удалось реализовать четыре тысячи трехочковых бросков за карьеру. Этот показатель он установил в матче против "Сакраменто", забросив 2 из 6 таких мячей.
В далеком 2021 году Карри побил рекорд Рэя Аллена, который в свое время реализовал 2973 трехочковых попадания.
Вашему вниманию 4000-й трехочковый в исполнении Стефа:
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