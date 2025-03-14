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Карри установил исторический рекорд НБА

Баскетбол
Обновлено

Просто невероятный показатель

Карри установил исторический рекорд НБА

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Игрок команды "Голден Стейт" Стеф Карри установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен стал первым в истории чемпионата, кому удалось реализовать четыре тысячи трехочковых бросков за карьеру. Этот показатель он установил в матче против "Сакраменто", забросив 2 из 6 таких мячей.

В далеком 2021 году Карри побил рекорд Рэя Аллена, который в свое время реализовал 2973 трехочковых попадания.

Вашему вниманию 4000-й трехочковый в исполнении Стефа:

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