Карри установил исторический рекорд НБА

Игрок команды "Голден Стейт" Стеф Карри установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает ESPN.

Спортсмен стал первым в истории чемпионата, кому удалось реализовать четыре тысячи трехочковых бросков за карьеру. Этот показатель он установил в матче против "Сакраменто", забросив 2 из 6 таких мячей.

В далеком 2021 году Карри побил рекорд Рэя Аллена, который в свое время реализовал 2973 трехочковых попадания.