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FIBA продлила отстранение российских и белорусских команд

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FIBA продлила отстранение российских и белорусских команд

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских и белорусских команд от соревнований под эгидой организации.

"Статус россии и белоруссии продлен до следующего заседания Центрального совета FIBA, которое состоится в мае 2025 года", - сообщается на официальном сайте FIBA.

Напомним, что в марте 2022 года FIBA ​​отстранила сборные и клубы россии и белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за войны в Украине.

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