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FIBA продлила отстранение российских и белорусских команд
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Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских и белорусских команд от соревнований под эгидой организации.
"Статус россии и белоруссии продлен до следующего заседания Центрального совета FIBA, которое состоится в мае 2025 года", - сообщается на официальном сайте FIBA.
Напомним, что в марте 2022 года FIBA отстранила сборные и клубы россии и белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за войны в Украине.
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