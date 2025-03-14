НБА обновила список претендентов на звание MVP

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Рейтинг MVP:

1. Никола Йокич ("Денвер Наггетс").

2. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").

3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс").

4. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").

5. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс").

6. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз").

7. Эван Мобли ("Кливленд Кавальерс").

8. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс").

9. Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс").

10. Джейлен Брансон ("Нью-Йорк Никс").

За последнюю неделю "Денвер" и "Оклахома" провели друг с другом две очные встречи. Первая завершилась победой "Тандер" со счётом 127:103. Шей набрал в матче 40 очков, сделал восемь подборов и отдал пять передач, а Йокич — 24 очка, 13 подборов и девять передач.