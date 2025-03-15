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НБА. Бостон побеждает Маями, Атланта уступает Клипперс

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Бостон побеждает Маями, Атланта уступает Клипперс

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Маями" – "Бостон" - 91:103 (23:30, 27:20, 27:28, 14:25)

"Филадельфия" - "Индиана" - 100:112 (26:18, 25:29, 24:31, 25:34)

"Атланта" - "Клипперс" - 98:121 (26:24, 35:29, 8:35, 29:33)

"Мемфис" - "Кливленд" - 124:133 (29:36, 29:39, 34:37, 32:21)

"Сан-Антонио" - "Шарлотт" - 134:145 (26:37, 29:44, 40:40, 39:24)

"Хьюстон" - "Даллас" - 133:96 (27:25, 35:24, 37:21, 34:26)

"Миннесота" – "Орландо" - 118:111 (33:30, 29:28, 16:29, 40:24)

"Юта" - "Торонто" - 118:126 (26:33, 32:23, 30:35, 30:35)

"Денвер" - "Лейкерс" - 131:126 (32:40, 39:27, 31:32, 29:27)

"Финикс" - "Сакраменто" - 122:106 (36:22, 26:35, 35:25, 25:24)

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