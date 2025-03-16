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НБА. Бостон побеждает Бруклин, Маями уступает Мемфис
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 15 на 16 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бруклин" – "Бостон" – 113:115 (27:30, 24:33, 30:23, 32:29)
"Детройт" – "Оклахома" – 107:113 (23:24, 31:31, 23:36, 30:22)
"Мемфис" – "Маями" – 125:91 (38:27, 25:21, 31:19, 31:24)
"Хьюстон" - "Чикаго" - 117:114 (22:29, 38:36, 25:18, 32:31)
"Милуоки" – "Индиана" – 126:119 (38:30, 27:30, 35:22, 26:37)
"Голден Стейт" – "Нью-Йорк" – 97:94 (32:31, 22:19, 21:22, 22:22)
"Сан-Антонио" – "Новый Орлеан" – 119:115 (22:23, 36:35, 34:25, 27:32)
"Денвер" – "Вашингтон" – 123:126 (44:30, 28:33, 23:32, 28:31)
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