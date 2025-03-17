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НБА. Филадельфия побеждает Даллас, Финикс уступают Лейкерс
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 16 на 17 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Филадельфия" – 125:130 (32:36, 36:28, 18:34, 39:32)
"Кливленд" – "Орландо" – 103:108 (38:25, 22:22, 23:35, 20:26)
"Лейкерс" - "Финикс" - 107:96 (31:15, 23:22, 29:34, 24:25)
"Бруклин" - "Атланта" - 122:114 (33:27, 23:35, 35:30, 31:22)
"Портленд" - "Торонто" - 105:102 (19:27, 33:25, 25:30, 28:20)
"Миннесота" – "Юта" - 128:102 (34:20, 28:31, 37:25, 29:26)
"Клипперс" - "Шарлотт" - 123:88 (32:21, 33:20, 30:21, 28:26)
"Милуоки" – "Оклахома" - 105:121 (26:24, 15:29, 33:39, 31:29)
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