Энтони Дэвис отправлен в Лигу развития НБА

32-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также известный американский центровой "Даллас Маверикс" Энтони Дэвис включён в состав фарм-клуба "Техас Лэджендс" в G-лиге, где будет играть, чтобы набрать форму для возвращения в основную команду. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, Дэвис получил растяжение приводящей мышцы левого бедра в первом же матче после обмена в "Даллас" из "Лос-Анджелес Лейкерс".

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации до обмена в "Маверикс" Энтони принял участие в 40 встречах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 3,4 передачи.