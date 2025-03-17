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Трей Янг быстрее всех в истории НБА достиг отметки в две тысячи потерь

Баскетбол

Разыгрывающему нужно бы подправить статистику

Трей Янг быстрее всех в истории НБА достиг отметки в две тысячи потерь

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний американский профессиональный баскетболист Трей Янг, который выступает в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Атланта Хоукс" на позиции разыгрывающего защитника, быстрее всех в истории североамериканской лиги преодолел планку в две тысячи потерь.

В ночь на 17 марта "Хоукс" проиграли коллективу "Бруклин Нетс" со счётом 116:122. Трей по ходу матча набрал 28 очков, шесть подборов и 12 передач при шести потерях. Этого хватило, чтобы преодолеть планку в две тысячи потерь. Теперь их количество у Янга составляет 2001.

Трею потребовалось всего 470 встреч, чтобы покорить это достижение. Предыдущий рекорд принадлежал Джону Уоллу, который совершил 2000 потерь за 529 игр.

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Трэй Янг
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