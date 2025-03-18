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НБА. Нью-Йорк побеждает Маями, Юта уступает Чикаго
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 17 на 18 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Йорк" – "Маями" - 116:95 (18:29, 29:20, 41:15, 28:31)
"Лейкерс" – "Сан-Антонио" – 125:109 (32:22, 33:29, 29:24, 31:34)
"Хьюстон" - "Филадельфия" - 144:137 после OT (28:44, 29:34, 45:24, 29:29, 13:6)
"Новый Орлеан" - "Детройт" - 81:127 (13:35, 19:28, 31:25, 18:39)
"Миннесота" - "Индиана" - 130:132 после OT (30:30, 16:30, 41:29, 30:28, 13:15)
"Юта" - "Чикаго" - 97:111 (22:31, 31:23, 25:32, 19:25)
"Голден Стейт" - "Денвер" - 105:114 (22:29, 28:33, 27:27, 28:25)
"Сакраменто" – "Мемфис" - 132:122 (37:26, 28:28, 33:32, 34:36)
"Финикс" - "Торонто" - 129:89 (24:29, 39:11, 30:24, 36:25)
"Портленд" - "Вашингтон" - 112:97 (31:24, 28:25, 30:21, 23:27)
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