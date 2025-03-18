Леброн поздравил россиянку с победой на Indian Wells. Фото

Легендарный баскетболист, форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс поздравил представительницу россии Миру Андрееву с победой на турнире Indian Wells. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Поздравляю. Счастлив, что помог, но, честно говоря, ты это сделала сама. Все это – твое трудолюбие, целеустремленность и преданность своему делу. Продолжай в том же духе" – написал Джеймс.

Ранее Андреева рассказала, что победить на американском тысячнике ей помогло мотивационное интервью Леброна.