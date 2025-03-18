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Леброн поздравил россиянку с победой на Indian Wells. Фото

Баскетбол
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Леброн поздравил россиянку с победой на Indian Wells. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный баскетболист, форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс поздравил представительницу россии Миру Андрееву с победой на турнире Indian Wells. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Поздравляю. Счастлив, что помог, но, честно говоря, ты это сделала сама. Все это – твое трудолюбие, целеустремленность и преданность своему делу. Продолжай в том же духе" – написал Джеймс.

Ранее Андреева рассказала, что победить на американском тысячнике ей помогло мотивационное интервью Леброна.

Леброн поздравил россиянку с победой на Indian Wells. Фото - изображение 1

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