Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Бруклин уступает Бостону
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Шарлотт" – "Атланта" – 102:134 (25:32, 32:38, 23:36, 22:28)
"Бостон" – "Бруклин" – 104:96 (21:26, 23:23, 27:21, 33:26)
"Голден Стейт" – "Милуоки" – 104:93 (32:27, 26:17, 20:32, 26:17)
"Клипперс" – "Кливленд" – 132:119 (37:45, 31:28, 38:29, 26:17)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Зеленский: Россия стягивает войска к границе и готовит новые удары по Украине
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Леброн поздравил россиянку с победой на Indian Wells. Фото
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн