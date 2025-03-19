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НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Бруклин уступает Бостону

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Атланта побеждает Шарлотт, Бруклин уступает Бостону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Атланта" – 102:134 (25:32, 32:38, 23:36, 22:28)

"Бостон" – "Бруклин" – 104:96 (21:26, 23:23, 27:21, 33:26)

"Голден Стейт" – "Милуоки" – 104:93 (32:27, 26:17, 20:32, 26:17)

"Клипперс" – "Кливленд" – 132:119 (37:45, 31:28, 38:29, 26:17)

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