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В возрасте 87 лет умер двукратный чемпион мира по баскетболу

Баскетбол

Также он был признан самым ценным игроком чемпионата мира

В возрасте 87 лет умер двукратный чемпион мира по баскетболу

Фото: CNN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион мира, а также двукратный олимпийский призёр бразилец Вламир Маркес умер в возрасте 87 лет.

Он был признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира, когда Бразилия принимала у себя дома четвёртый чемпионат в 1963 году. Он также выиграл чемпионат мира в 1959 году и ещё два раза проигрывал в финале (в 1954 и 1970 годах).

Маркес является самым титулованным игроком в главном турнире ФИБА, наравне с Крешимиром Чошичем из Югославии.

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