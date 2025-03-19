В возрасте 87 лет умер двукратный чемпион мира по баскетболу

Двукратный чемпион мира, а также двукратный олимпийский призёр бразилец Вламир Маркес умер в возрасте 87 лет.

Он был признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира, когда Бразилия принимала у себя дома четвёртый чемпионат в 1963 году. Он также выиграл чемпионат мира в 1959 году и ещё два раза проигрывал в финале (в 1954 и 1970 годах).

Маркес является самым титулованным игроком в главном турнире ФИБА, наравне с Крешимиром Чошичем из Югославии.