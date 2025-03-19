Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В возрасте 87 лет умер двукратный чемпион мира по баскетболу
Также он был признан самым ценным игроком чемпионата мира
Фото: CNN
Двукратный чемпион мира, а также двукратный олимпийский призёр бразилец Вламир Маркес умер в возрасте 87 лет.
Он был признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира, когда Бразилия принимала у себя дома четвёртый чемпионат в 1963 году. Он также выиграл чемпионат мира в 1959 году и ещё два раза проигрывал в финале (в 1954 и 1970 годах).
Маркес является самым титулованным игроком в главном турнире ФИБА, наравне с Крешимиром Чошичем из Югославии.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кремль обвинил Украину в "саботаже" договоренностей об отказе от ударов по энергетике
- Вернидуб стал тренером сборной Украины U-21. О чем договорились с Кривбассом?
- Россия ночью запустила по Украине шесть ракет и 145 дронов. Сколько целей сбила ПВО?
- Леброн поздравил россиянку с победой на Indian Wells. Фото
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн