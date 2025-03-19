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Лука Дончич: Команда, за которую выступает Йокич, всегда опасна

Баскетбол

И это всегда вызов для обоих

Лука Дончич: Команда, за которую выступает Йокич, всегда опасна

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний популярный словенский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич высоко оценил навыки 30-летнего сербского центрового колорадской команды "Денвер Наггетс" Николы Йокича.

"Команда, за которую выступает Йокич, всегда опасна. С ним на площадке всегда есть опасность, и против него трудно играть. Он знает все трюки. Никола — потрясающий баскетболист. Но для нас это весело. Это вызов для нас", — приводит слова Дончича портал Eurohoops.

Напомним, в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола провёл 62 матча. В среднем за встречу он набирает 29,1 очка, делает 12,8 подбора, отдаёт 10,3 передачи, а также совершает 1,8 перехвата.

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Лука Дончич Никола Йокич
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