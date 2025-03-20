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НБА. Индиана побеждает Даллас, Маями уступает Детройту
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 19 на 20 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Даллас" – 135:131 (33:21, 35:36, 22:34, 45:40)
"Орландо" – "Хьюстон" – 108:116 (23:28, 29:28, 20:32, 36:28)
"Маями" – "Детройт" – 113:116 (32:22, 28:36, 33:30, 20:28)
"Миннесота" – "Новый Орлеан" – 115:119 (30:24, 31:38, 30:34, 24:23)
"Оклахома" – "Филадельфия" – (42:26, 28:30, 33:18, 30:26)
"Сан-Антонио" – "Нью-Йорк" – 120:105 (29:20, 38:23, 16:29, 37:33)
"Юта" – "Вашингтон" – 128:112 (31:35, 33:28, 33:25, 31:24)
"Лейкерс" – "Денвер" – 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31)
"Портленд" - "Мемфис" - 115:99 (38:29, 33:29, 25:31, 19:10)
"Сакраменто" – "Кливленд" – 123:119 (15:22, 32:34, 43:32, 33:31)
"Финикс" – "Чикаго" – 127:121 (31:22, 32:29, 36:33, 28:37)
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