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НБА. Индиана побеждает Даллас, Маями уступает Детройту

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Индиана побеждает Даллас, Маями уступает Детройту

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Даллас" – 135:131 (33:21, 35:36, 22:34, 45:40)

"Орландо" – "Хьюстон" – 108:116 (23:28, 29:28, 20:32, 36:28)

"Маями" – "Детройт" – 113:116 (32:22, 28:36, 33:30, 20:28)

"Миннесота" – "Новый Орлеан" – 115:119 (30:24, 31:38, 30:34, 24:23)

"Оклахома" – "Филадельфия" – (42:26, ​​28:30, 33:18, 30:26)

"Сан-Антонио" – "Нью-Йорк" – 120:105 (29:20, 38:23, 16:29, 37:33)

"Юта" – "Вашингтон" – 128:112 (31:35, 33:28, 33:25, 31:24)

"Лейкерс" – "Денвер" – 120:108 (46:29, 27:30, 32:18, 15:31)

"Портленд" - "Мемфис" - 115:99 (38:29, 33:29, 25:31, 19:10)

"Сакраменто" – "Кливленд" – 123:119 (15:22, 32:34, 43:32, 33:31)

"Финикс" – "Чикаго" – 127:121 (31:22, 32:29, 36:33, 28:37)

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