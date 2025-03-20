Лука Дончич: Даллас был домом семь лет. Пора строить новый

26-летний словенский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий команды "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции защитника, после победы над "Денвер Наггетс" со счётом 120:108 рассказал, как относится к переезду в Калифорнию.

"Даллас был моим домом в течение семи лет… почти семь лет. Я действительно чувствовал себя как дома, так что, приезжая сюда, я просто пытаюсь принять тот факт, что пора строить новый дом. Мне становится всё более комфортно здесь", — сказал Дончич на пресс-конференции после игры.

Дончич по итогам матча набрал 31 очко, сделал девять подборов и отдал семь передач.