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Лука Дончич: Даллас был домом семь лет. Пора строить новый
Словенец проводит отличный сезон в Лейкерс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26-летний словенский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий команды "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции защитника, после победы над "Денвер Наггетс" со счётом 120:108 рассказал, как относится к переезду в Калифорнию.
"Даллас был моим домом в течение семи лет… почти семь лет. Я действительно чувствовал себя как дома, так что, приезжая сюда, я просто пытаюсь принять тот факт, что пора строить новый дом. Мне становится всё более комфортно здесь", — сказал Дончич на пресс-конференции после игры.
Дончич по итогам матча набрал 31 очко, сделал девять подборов и отдал семь передач.
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