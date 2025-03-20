Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бронни Джеймс: Многие думают, что я чёртов робот
Баскетболист отреагировал на критику
Фото: НБА
Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймс прокомментировал критику, с которой сталкивается регулярно.
"Я всегда стараюсь просто пропускать всё мимо ушей, опускать голову и сохранять позитивный настрой. Иногда это просто немного подпитывает меня. Я вижу всё, что говорят люди. Многие думают, что я чёртов робот, что у меня нет никаких чувств или эмоций. Но я просто использую это как топливо: прихожу раньше в спортзал, делаю дополнительную работу, каждый день смотрю дополнительные видеозаписи", — приводит слова Джеймса-младшего издание The Athletic.
Популярное сейчас
- Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 20.03.2025
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Энтони Дэвис отправлен в Лигу развития НБА
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной