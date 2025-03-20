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Бронни Джеймс: Многие думают, что я чёртов робот

Баскетбол

Баскетболист отреагировал на критику

Бронни Джеймс: Многие думают, что я чёртов робот

Фото: НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Атакующий защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймс прокомментировал критику, с которой сталкивается регулярно.

"Я всегда стараюсь просто пропускать всё мимо ушей, опускать голову и сохранять позитивный настрой. Иногда это просто немного подпитывает меня. Я вижу всё, что говорят люди. Многие думают, что я чёртов робот, что у меня нет никаких чувств или эмоций. Но я просто использую это как топливо: прихожу раньше в спортзал, делаю дополнительную работу, каждый день смотрю дополнительные видеозаписи", — приводит слова Джеймса-младшего издание The Athletic.

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Лос-Анджелес Лейкерс Бронни Джеймс
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