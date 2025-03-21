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НБА. Индиана в овертайме побеждает Бруклин, Лейкерс уступают Милуоки

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Индиана в овертайме побеждает Бруклин, Лейкерс уступают Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Бруклин" - 105:99 после OT (23:28, 19:24, 25:19, 24:20, 14:8)

"Шарлотт" - "Нью-Йорк" - 115:98 (27:19, 27:25, 31:28, 30:26)

"Голден Стейт" - "Торонто" - 117:114 (33:30, 34:31, 26:31, 24:22)

"Сакраменто" – "Чикаго" - 116:128 (39:28, 25:27, 25:37, 27:36)

"Лейкерс" – "Милуоки" – 89:118 (19:34, 27:23, 23:34, 20:27)

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