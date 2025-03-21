  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Йокич потерял лидерство в обновленном рейтинге претендентов на звание MVP
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йокич потерял лидерство в обновленном рейтинге претендентов на звание MVP

Баскетбол

Он сместился на второе место

Йокич потерял лидерство в обновленном рейтинге претендентов на звание MVP

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

21 марта пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025.

Сербский звёздный форвард команды "Денвер Наггетс" Никола Йокич потерял лидерство в гонке за трофеем.

Рейтинг MVP на 21 марта 2025 года:

1. Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити Тандер").

2. Никола Йокич ("Денвер Наггетс").

3. Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс").

4. Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").

5. Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс").

6. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз").

7. Кейд Каннингем ("Детройт Пистонс").

8. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс").

9. Эван Мобли ("Кливленд Кавальерс").

10. Джейлен Брансон ("Нью-Йорк Никс")

По теме
yellow-arrow
Данк Тернера – лучший момент очередного тура НБА. Видео
yellow-arrow
НБА. Индиана в овертайме побеждает Бруклин, Лейкерс уступают Милуоки
yellow-arrow
Бронни Джеймс: Многие думают, что я чёртов робот
Никола Йокич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости