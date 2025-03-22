Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Маями уступают Хьюстону
Результаты тура НБА
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Орландо" - 105:120 (30:33, 24:34, 17:35, 34:18)
"Маями" – "Хьюстон" - 98:102 (27:23, 32:28, 21:27, 18:24)
"Миннесота" - "Новый Орлеан" - 134:93 (28:22, 34:26, 35:24, 37:21)
"Оклахома" - "Шарлотт" - 141:106 (34:14, 32:35, 37:27, 38:30)
"Сан-Антонио" - "Филадельфия" - 128:120 (28:26, 36:26, 27:43, 37:25)
"Даллас" - "Детройт" - 123:117 (35:27, 25:27, 31:29, 32:34)
"Юта" - "Бостон" - 99:121 (21:35, 30:25, 24:29, 24:32)
"Портленд" - "Денвер" - 128:109 (30:30, 24:29, 34:23, 40:27)
"Финикс" - "Кливленд" - 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33)
"Клипперс" - "Мемфис" - 128:108 (29:31, 31:35, 36:16, 32:26)
Популярное сейчас
- Как не разбазарить преимущество. Некоторые игроки Украины могут не потянуть ответный матч с Бельгией
- Ничья молодежки в спарринге, дебют Тухеля во главе Англии, камбэк Довбика. Главные новости за 21 марта
- "Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку
- Лука Дончич: Команда, за которую выступает Йокич, всегда опасна
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО