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НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Маями уступают Хьюстону

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Орландо побеждает Вашингтон, Маями уступают Хьюстону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Орландо" - 105:120 (30:33, 24:34, 17:35, 34:18)

"Маями" – "Хьюстон" - 98:102 (27:23, 32:28, 21:27, 18:24)

"Миннесота" - "Новый Орлеан" - 134:93 (28:22, 34:26, 35:24, 37:21)

"Оклахома" - "Шарлотт" - 141:106 (34:14, 32:35, 37:27, 38:30)

"Сан-Антонио" - "Филадельфия" - 128:120 (28:26, 36:26, 27:43, 37:25)

"Даллас" - "Детройт" - 123:117 (35:27, 25:27, 31:29, 32:34)

"Юта" - "Бостон" - 99:121 (21:35, 30:25, 24:29, 24:32)

"Портленд" - "Денвер" - 128:109 (30:30, 24:29, 34:23, 40:27)

"Финикс" - "Кливленд" - 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33)

"Клипперс" - "Мемфис" - 128:108 (29:31, 31:35, 36:16, 32:26)

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