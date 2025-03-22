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Данк Макдениэлса – лучший момент очередного тура НБА. Видео
Прекрасная комбинация
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 марта состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации.
Пресс-служба регулярного чемпионата определила самые лучшие моменты тура. На вершине хит-парада – блестящий данк форварда "Миннесоты" Джейдена Макдениэлса в победном матче против "Нью-Орлеана".
ТОП-10 лучших моментов тура НБА:
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