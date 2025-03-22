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Днепр во второй раз выиграл Кубок Украины и повторил рекорд по количеству трофеев

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Вписывают имя клуба в историю украинского баскетбола

Днепр во второй раз выиграл Кубок Украины и повторил рекорд по количеству трофеев

Фото - ФБУ

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БК "Днепр" уверенно победил "Ровно-ОШВСМ" в финале Кубка Украины Favbet 2024/25 на домашней площадке КСК "Шинник" – 95:69 (24:10, 21:20, 31:20, 19:19). В прошлом году этот трофей также завоевали днепряне. Всего на счету "Днепра" 5 кубков. Теперь клуб делит первую строчку с "Азовмашем" по количеству трофеев в истории турнира.

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Отметим, днепряне завоевали Кубок Украины в четвертый раз за последние 7 розыгрышей, а выход в финал соревнования стал дебютным для ровенчан.

Самым полезным игроком финала стал капитан победителей Станислав Тимофеенко (25 очков + 9 подборов + 6 передач). Также весомые вклады сделали Владимир Конев (21 очко + 5 передач) и Максим Закурдаев (14 очков + 7 передач).

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БК Днепр БК Ровно
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Источник:
Федерація баскетболу України
Опубликовал: Александр Симченко
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