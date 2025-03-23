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НБА. Индиана побеждает Бруклин, Сакраменто уступает Милуоки

Баскетбол

Результаты тура НБА

НБА. Индиана побеждает Бруклин, Сакраменто уступает Милуоки

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" - "Голден Стейт" - 124:115 (40:23, 29:34, 29:24, 26:34)

"Нью-Йорк" - "Вашингтон" - 122:103 (31:21, 35:20, 26:35, 30:27)

"Сакраменто" – "Милуоки" - 108:114 (25:17, 36:32, 28:37, 19:28)

"Лейкерс" - "Чикаго" - 115:146 (31:32, 31:33, 27:39, 26:42)

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