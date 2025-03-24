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НБА. Маями побеждает Шарлотт, Хьюстон уступает Денверу

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Маями побеждает Шарлотт, Хьюстон уступает Денверу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Новый Орлеан" – 136:130 (36:27, 32:32, 25:32, 43:39)

"Юта" – "Кливленд" – 91:120 (22:28, 23:23, 19:37, 27:32)

"Атланта" - "Филадельфия" - 132:119 (35:24, 29:28, 41:30, 27:37)

"Маями" – "Шарлотт" – 122:105 (20:26, 37:21, 39:28, 26:30)

"Портленд" – "Бостон" – 116:129 (24:34, 27:30, 39:38, 26:27)

"Торонто" – "Сан-Антонио" – 89:123 (16:36, 24:26, 23:35, 26:26)

"Хьюстон" – "Денвер" – 111:116 (27:27, 30:30, 22:39, 32:20)

"Клипперс" – "Оклахома" – 101:103 (34:24, 17:33, 26:24, 24:22)

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