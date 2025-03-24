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Лука Дончич обновил ещё один рекорд Лейкерс

Баскетбол

Словенец не перестает удивлять

Лука Дончич обновил ещё один рекорд Лейкерс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, играющий в команде "Лос-Анджелес Лейкерс" на позиции защитника, обновил рекорд калифорнийской команды по эффективности за матч в проигранной встрече с "Чикаго Буллз", закончившейся разгромным поражением 115:146.

По итогам встречи на счету Луки было 34 очка, восемь подборов и шесть передач, что позволило ему стать самым быстрым игроком в истории "озёрников", который провёл минимум пять игр с показателями — 30+ очков, пять+ подборов и пять+ передач. Для этого достижения словенцу потребовалось всего 16 встреч.

После 70 матчей в сезоне-2024/2025 "Лос-Анджелес Лейкерс" занимает четвёртое место на Западной конференции, одержав 43 победы при 27 поражениях.

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